RAF: il tour estivo per celebrare i 40 anni di “Self Control” [Info e Biglietti]

Raf torna in concerto con il “Self Control 40th Anniversary Summer Tour” per celebrare il quarantennale della sua hit più iconica, “Self Control”, e una carriera che lo ha reso uno dei padri del pop italiano. Con 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti, Raf promette un’estate ricca di musica ed emozioni. Il tour, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M., sarà un omaggio agli anni ’80 e al pubblico che ha reso il brano un successo senza tempo.

Raf si esibirà in un viaggio musicale che includerà successi come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il Battito Animale”, e “Ti Pretendo”. In occasione del tour, verrà rilasciato un vinile 45 giri picture disc di “Self Control”, rimasterizzato e in edizione limitata. Raf ricorda che la canzone è nata da un giro di chitarra rock e celebra il legame creato con il pubblico nel corso degli anni.

Il tour estivo include diverse date in locations suggestive, come il 10 maggio a San Pancrazio Salentino e il 20 maggio ad Augusta, con ingresso gratuito per alcune date. Le vendite dei biglietti inizieranno il 19 marzo per le date di Torre del Greco, Bergamo e San Vito al Tagliamento. Inoltre, ci sarà un tour nei teatri a partire dal 23 maggio con tappe a Milano, Firenze, Torino, Bologna, Padova, Brescia, Roma, Napoli e Bari fino al 4 dicembre.

Raf invita tutti a unirsi per rivivere la storia della musica italiana e lasciarsi trasportare dalla sua musica.