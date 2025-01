RAF: Celebrazione del 40° Anniversario di ‘Self Control’ con un Tour nei Teatri

Continua la celebrazione per i 40 anni di “Self Control”, il brano che ha lanciato la carriera di Raf. Dopo il successo del tour nei club “Self Control 40th Anniversary”, l’artista darà vita al “SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY – TOUR TEATRALE”. Il tour partirà il 23 maggio 2025, con un concerto in anteprima al Teatro Arcimboldi di Milano, per poi proseguire in nove città italiane.

Raf sottolinea l’importanza di portare questo anniversario nei teatri, affermando che è un’opportunità per creare un dialogo con i fan, sia storici che nuovi. Ogni nota e parola avrà il suo spazio, promettendo emozioni più intense. Il tour sarà un modo per festeggiare quattro decenni di musica, rivivere ricordi e riflettere sull’importanza della musica nella vita delle persone.

Il concerto ripercorrerà la carriera di Raf, includendo i brani più celebri come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito animale”, “Cosa resterà degli Anni ’80”, “Ti pretendo”, “Infinito”, “Stai con me” e “Non è mai un errore”. “Self Control” ha rappresentato l’inizio di un percorso artistico straordinario, che ha reso Raf uno dei pilastri della musica italiana, apprezzato a livello internazionale.

Le date del tour includono: 23 maggio a Milano, 4 novembre a Firenze, 8 novembre a Torino, 13 novembre a Bologna, 21 novembre a Padova, 22 novembre a Brescia, 28 novembre a Roma, 3 dicembre a Napoli e 4 dicembre a Bari. Biglietti e ulteriori informazioni possono essere trovati sui canali ufficiali di Raf.