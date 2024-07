Raf al Mirano Summer Festival: la scaletta del concerto

Celebra 40 anni di “Self Control” al Mirano Summer Festival con Raf: ecco la setlist di una notte di successi che attraversano decadi.

L’estate è la stagione dei festival e dei concerti sotto le stelle, e il Mirano Summer Festival si appresta a ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno: il concerto di Raf, il 25 luglio, in occasione del quarantesimo anniversario del suo storico singolo “Self Control”. Un’occasione unica per rivivere le emozioni di una carriera eccezionale che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale.

La carriera di un icona

Raf, conosciuto anche come Raffaele Riefoli, ha iniziato il suo viaggio musicale negli anni ’80, raggiungendo la notorietà internazionale grazie al brano “Self Control“, che rimane fino ad oggi un inno generazionale. Con 14 album in studio e ben 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la sua musica ha attraversato decenni, mantenendosi sempre attuale e rilevante. Il tour 2024 celebra dunque un traguardo importante: i 40 anni di una hit che non solo ha lanciato la sua carriera, ma ha anche consolidato la sua posizione come artista di spicco nel panorama musicale.

Una celebrazione speciale

In questa speciale occasione, il tour italiano che tocca varie città culmina con una tappa emozionante al Mirano Summer Festival. L’evento si preannuncia come un viaggio attraverso quattro decenni di successi, un’opportunità per i fan di immergersi nelle melodie e nei testi che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. La setlist promette un’alternanza di emozioni, con brani che spaziano dalle prime hits ai lavori più recenti.

La scaletta: un viaggio nel tempo

La setlist prevista per il concerto del 25 luglio riflette la straordinaria versatilità artistica di Raf. Ecco la probabile scaletta basata sui concerti precedenti:



Un’emozione inaspettata

Due

Non è mai un errore

Rimani tu

Il nodo

Il re

Gente di mare

Cosa resterà di questi anni ‘80

Stai con me

Sei la più bella del mondo

Liberi ft. Danti

Metamorfosi

Come una favola

Inevitabile follia

Ti pretendo ft Guè e North of Loreto

Iperbole

Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è

Per tutto il tempo

Show me the way to heaven

Il battito animale

Cherie

Ti pretendo

80 voglia di te

Self control

Con le mani su

Infinito

Raf

Un’emozione che continua

Questo concerto non è soltanto una celebrazione di un anniversario, ma anche una conferma dell’immortalità della musica di Raf. Attraverso un’impeccabile performance dal vivo, il cantante promette di guidare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le diverse sfaccettature del suo universo musicale. L’evento al Mirano Summer Festival diventa quindi un’occasione imperdibile per i fan di tutte le età di rivivere i momenti salienti di una carriera straordinaria e di celebrare la musica che continua a unire generazioni.

La notorietà di Raf e la sua capacità di coinvolgere il pubblico promettono di rendere il concerto un punto di riferimento dell’estate musicale, segnando un momento di incontro tra passato, presente e futuro della musica. Con una tale varietà di brani, il concerto si configura come una vera e propria celebrazione della carriera di un artista che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nel cuore dei fan.