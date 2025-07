Raduno Inter, inizia la stagione di Chivu e i nuovi arrivi

Inizia una nuova stagione per l’Inter, che oggi, 26 luglio, ha dato il via ufficiale al raduno. Cristian Chivu, il tecnico, è stato il primo a giungere presso il centro sportivo di Appiano Gentile, dove sono previsti test medici per i giocatori.

Il gruppo si è presentato quasi al completo, con l’assenza dell’attaccante iraniano Taremi, in procinto di rientrare, e del centrocampista Frattesi, che sta ancora recuperando da un intervento chirurgico. I tifosi, accorsi numerosi, hanno accolto i giocatori con entusiasmo. Il primo a arrivare, tra i calciatori, è stato il nuovo acquisto Petar Sucic, che è giunto ai cancelli alle 7:31.

Oltre ai test medici, la giornata ha visto l’arrivo di figure di spicco, come Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, che hanno ristabilito la loro intesa dopo recenti polemiche. Anche il presidente Marotta ha partecipato all’evento, dimostrando il supporto alla squadra.

Durante il raduno, ci sarà spazio anche per eventi interattivi con i tifosi, come autografi e foto con i nuovi volti della squadra, come Ange-Yoan Bonny, molto apprezzato dal pubblico. Le amichevoli precampionato stanno per essere ufficializzate; il primo incontro si terrà l’8 agosto contro il Monaco.

Forte l’attesa per la conferenza stampa di Chivu di lunedì, che segnerà l’inizio del ritiro vero e proprio e getterà le basi per una nuova avventura calcistica.