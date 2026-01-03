Raduno Aerostatico a Mondovì

Mondovì presenta un inizio d’anno spettacolare con la 36esima edizione del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, in programma per quattro giorni. Questo attesissimo evento, a ingresso gratuito, porterà nella zona di decollo di Corso Inghilterra oltre 30 mongolfiere provenienti da tutto il mondo, incluse alcune dalla forma speciale, perfette da fotografare.

La grande festa inizia già sabato con la Cerimonia di apertura e con l’emozionante Nightglow alle 18:30, uno spettacolo di trenta minuti in cui le mongolfiere vengono gonfiate al buio, illuminandosi a tempo di musica per un effetto magico. I voli veri e propri inizieranno da domenica e si ripeteranno fino al giorno della Befana, martedì, con due finestre di decollo al giorno: la mattina, le mongolfiere arriveranno per il gonfiaggio tra le 8:30 e le 9:00, e il pomeriggio tra le 14:00 e le 14:30.

L’evento è pensato anche per i bambini, con un’area per i voli vincolati nelle giornate di domenica, lunedì e martedì, dalle 10:00 alle 12:00. Si tratta di un’opportunità unica per i più piccoli di provare l’emozione di salire a bordo della mongolfiera. Per fortuna, chi si muove per il gusto e per il palato troverà di che consolarsi, indipendentemente dai voli, con una fornita zona food & drink. L’organizzazione ha pensato a tutto, comprese navette gratuite e ampie possibilità di parcheggio gratuito nelle vicinanze.