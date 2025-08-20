Raduni musicali a Rosolina Mare: emozioni senza tempo

Il tour estivo di Radio Birikina, intitolato “Ieri, Oggi e Sempre”, fa tappa a Rosolina Mare, portando con sé un evento speciale che promette di intrattenere il pubblico con i più grandi successi della musica italiana. L’appuntamento è per venerdì 22 agosto, dalle ore 21, in Piazzale Europa, dove si svolgerà una serata a ingresso libero, ricca di emozioni e ricordi.

La conduzione sarà affidata a Roberto di Radio Birikina e Giovanni Zani, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso diverse generazioni. Sul palco si esibiranno artisti di fama che hanno segnato la storia della musica italiana e che sono amati da tutte le età, tra cui Sabrina Salerno, Johnson Righeira, Marco Ferradini, Drupi, Giuliano dei Notturni, Cecilia Gayle, Marta Ferradini, Antonio Summa, Fulvio Be, Lomas e Filippo Lui.

Questo evento rappresenta un’importante occasione di festa e aggregazione, trasformando Rosolina Mare in un grande palcoscenico a cielo aperto. La direzione artistica di Radio Birikina sottolinea che il format “Ieri, Oggi e Sempre” è pensato per unire le diverse generazioni attraverso la musica, creando un linguaggio universale. Ogni tappa del tour è concepita come una celebrazione collettiva che porta in piazza emozioni autentiche, rendendo omaggio a canzoni senza tempo.

L’incontro è fissato per venerdì 22 agosto alle ore 21 in Piazzale Europa a Rosolina Mare, con ingresso libero.