Una radioterapia così precisa da seguire persino i più piccoli movimenti del corpo durante la respirazione, per mirare al tumore ed evitare i tessuti sani in maniera molto accurata. È stata utilizzata, per la prima volta in Europa (la quarta a livello mondiale), su un paziente italiano di 85 anni con un tumore del polmone in stadio iniziale presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Utile per i pazienti più fragili

Il nuovo sistema di tracking per la radioterapia ha un risvolto importante soprattutto per le persone anziane e più fragili. Il paziente, infatti, non poteva essere operato per via di una grave compromissione della funzionalità respiratoria. Per lo stesso motivo anche il trattamento radioterapico ablativo tradizionale, che in genere viene proposto in questi casi come alternativa all’intervento chirurgico, era stato considerato troppo rischioso.

Seguire il movimento con le camere a infrarosso

Il nuovo sistema di tracking respiratorio – chiamato Synchrony e integrato nella innovativa Tomoterapia Radixact – effettua la modellizzazione del movimento respiratorio acquisendo prima le immagini radiografiche. A questo punto, grazie a camere a infrarossi e marcatori posizionati sul torace del paziente, segue il movimento e adatta automaticamente i fasci della radiazione, risparmiando in modo notevole i tessuti sani. Prima di essere testato alla Radioterapia delle Molinette diretta da Umberto Ricardi, che è anche presidente della Società Europea di Radioterapia Oncologica (Estro), era stato testato solo in altri tre centri in tutto il mondo, due negli Usa e uno in Giappone.

Umberto Ricardi







Fonte