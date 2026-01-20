Radiosei Lazio sport Roma

Radiosei della Lazio è la prima e unica radio dedicata ai tifosi della Lazio, nata per offrire una voce ai sostenitori della squadra. Il progetto esclusivo e originale copre tutti gli eventi agonistici del mondo Lazio, fornendo informazione sportiva, intrattenimento e approfondimenti con professionalità e spensieratezza.

La radio trasmette sulla frequenza 98.100 mhz e si occupa di cronache, approfondimenti, dirette e temi sociali, economici e culturali relativi alla S.S.Lazio. la prima talk-radio al mondo a trattare esclusivamente le vicende della squadra di calcio biancoceleste, con un occhio anche alle altre sezioni della Polisportiva Lazio, trasmettendo 18 ore di diretta quotidiana dalle 6:00 del mattino alle 24:00.

Radiosei racconta la passione, la fede e le emozioni dei tifosi, con conduttori, opinionisti, calciatori e ospiti di rilievo, oltre alla partecipazione degli ascoltatori. La radio può essere ascoltata a Roma, Latina, Frosinone, Cassino e Subiaco, oltre che in streaming internet o tramite app gratuita. La media di ascoltatori è di circa 100.000 persone al giorno, con una direttrice artistica, Lucilla Nicolanti, e una sede a Roma. La radio dispone anche di uno studio mobile e regie mobili per trasmettere programmi al di fuori della sede.