Radiohead: Ritorno alle Origini con i Classici

Negli ultimi tempi, i membri dei Radiohead sono stati concentrati sui loro progetti solisti, ma recentemente il bassista Colin Greenwood ha rivelato che si sono riuniti per suonare insieme. Durante un’intervista all’Hay Festival di Querétaro, dove ha presentato il suo libro fotografico “How To Disappear – A Portrait of Radiohead”, ha condiviso che hanno fatto delle prove a Londra circa due mesi fa, divertendosi nel suonare le loro vecchie canzoni.

L’ultima pubblicazione della band risale a quasi nove anni fa, con l’album “A Moon Shaped Pool”. Da allora, i fan hanno sperato in una nuova reunion. Johnny Greenwood ha notato che, nonostante qualsiasi difficoltà di pianificazione, continuano a comunicare e a cercare di organizzare del tempo insieme, anche se attualmente le loro agende sono fitte di impegni.

Colin Greenwood ha recentemente collaborato con Nick Cave durante le sessioni di registrazione del suo ultimo album con i The Bad Seeds, “Wild God”, ed è previsto che partecipi alle date europee del tour come bassista. Ed O’Brian, un altro membro della band, sta lavorando a un nuovo progetto solista, mentre il trio Thom Yorke, Johnny Greenwood e Tom Skinner, conosciuto come The Smile, si appresta a rilasciare il loro terzo album “Cutouts”, previsto per il 4 ottobre, dopo aver pubblicato “Wall of Eyes” all’inizio dell’anno. Hanno già anticipato il disco con tre singoli: “Don’t Get Me Started”, “Zero Sum” e “Foreign Spies”.

Nonostante le prove segrete e le riunioni occasionali, non c’è certezza su quando i Radiohead torneranno a comporre nuova musica. Per il momento, i fan possono essere soddisfatti del fatto che i membri della band continuino a divertirsi insieme nel suonare, anche se questo potrebbe non tradursi immediatamente in un nuovo progetto discografico. La scena musicale è in fermento con varie collaborazioni e lavori solisti, ma l’attesa per un possibile ritorno della band rimane alta.