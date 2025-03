RADIOHEAD. Colonna Sonora di una Rivoluzione: il doc di Benjamin Clavel su Rai 5

Martedì 1° aprile alle 23.05 su Rai 5 sarà trasmesso “Radiohead. Soundtrack for a Revolution”, un documentario di Benjamin Clavel che analizza il percorso della band capitanata da Thom Yorke, evidenziando la loro sperimentazione musicale e l’impatto culturale. Il filmato documenta l’evoluzione dei Radiohead, partendo dal loro album di esordio “Pablo Honey”, caratterizzato da un pop-grunge, fino all’elettronica innovativa di “Kid A” e agli arrangiamenti orchestrali di “A Moon Shaped Pool”. I Radiohead hanno svolto un ruolo centrale nel rinnovamento del rock britannico tra gli anni ’90 e 2000, contribuendo a ridefinire le regole della musica contemporanea. Il documentario offre uno sguardo profondo su un viaggio sonoro e visivo che unisce spleen e futurismo, dimostrando come il loro impatto abbia superato i confini del genere musicale, ispirando anche artisti come Vasco Rossi. L’appuntamento su Rai 5 è un’opportunità per scoprire in che modo i Radiohead hanno influenzato la musica moderna e la cultura popolare.