Radiohead a Bologna: emozioni e momenti indimenticabili

Ieri si sono esibiti i Radiohead a Bologna, la prima di quattro date italiane, tutte sold out con 14mila spettatori per serata.

La scaletta ha incluso 25 brani per un totale di oltre due ore di musica, con 18 canzoni più sette bis. Pur variando ogni sera, almeno 12 o 13 brani sono rimasti costanti. La band ha evitato chiacchiere e improvvisazioni, limitandosi a qualche “tutto bene?” in italiano da parte di Thom Yorke. Inaspettatamente, non ci sono state contestazioni politiche.

I Radiohead hanno preso ispirazione da ognuno dei loro dischi tranne Pablo Honey, con maggiore enfasi su Ok Computer e Hail to the Thief, considerati capolavori. Data l’ampiezza del loro repertorio, alcuni brani iconici come “Exit Music (for a film)” e “Creep” sono mancati, ma la cosa era nota ai fan.

Il concerto si è alternato tra picchi eccezionali e momenti di disconnessione emotiva. Brani come “Bloom” e “Bodysnatchers” hanno suscitato meno coinvolgimento, mentre altri come “Karma Police” e “Paranoid Android” hanno creato un’esperienza catartica.

L’acustica iniziale ha deluso, rovinando almeno i primi due brani. I visual presentati dagli schermi, pur impressionanti, hanno rese difficile la visibilità della band.

I Radiohead, con il loro approccio innovativo e il suono distintivo, confermano la loro importanza nel panorama musicale contemporaneo, richiedendo però un certo stato d’animo per essere apprezzati appieno. A volte, la loro musica può apparire distante e fredda, ma resta innegabile il loro talento.

Thom Yorke, con la sua presenza inquieta e carismatica, porta sul palco una fragilità unica, mentre i visual spesso lo ritraggono in modi inaspettati. Questo tour rappresenta una tappa fondamentale per una band che continua a influenzare e sorprendere.

