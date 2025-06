Radio Zeta Future Hits Live: Il Ritorno a Roma di Stasera!

Stasera, domenica 1° giugno, al Centrale del Foro Italico di Roma, si apre il Radio Zeta Future Hits Live, evento di punta della stagione musicale italiana. Giunto alla sua quarta edizione, il festival mette in luce non solo artisti amati, ma anche tematiche rilevanti per le nuove generazioni, come inclusione e condivisione.

Dopo la tappa di Roma, il festival si sposterà il 2 settembre all’Arena di Verona, segnando simbolicamente il passaggio dall’estate all’autunno con un’offerta di pop contemporaneo.

La line-up della serata include nomi come Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Carl Brave, Fedez, Gaia e molti altri, con una scaletta che sarà pubblicata durante il giorno.

La conduzione dell’edizione 2025 sarà interamente femminile, con Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati alla presentazione. Gli speaker di Radio Zeta animano l’attesa prima dello show.

In apertura, verrà trasmesso il video “È come sembra”, realizzato da AssoConcerti e Fondazione Una Nessuna Centomila, con la regia di Anna Foglietta. Il video affronta il tema della violenza, presentato da Foglietta stessa sul palco.

Il festival sarà trasmesso in diretta alle 21:00 su Radio Zeta, RTL 102.5, Sky Uno e TV8, con una copertura social che offrirà contenuti esclusivi dal backstage.

Per acquistare i biglietti e seguire ulteriori aggiornamenti, è possibile visitare i canali social di Radio Zeta e il sito ufficiale.

