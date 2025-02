RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE: I Primi Artisti del Concerto del 1° Giugno a Roma

Radio Zeta Future Hits Live, il festival dedicato alla Generazione Zeta, torna per la sua quarta edizione domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico di Roma. Dopo il debutto nell’estate del 2022, l’evento è diventato un appuntamento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, segnando l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, supportandole nella scoperta degli artisti più attuali.

Per l’edizione del 2025, sono stati annunciati i primi nomi della line-up, che include artisti di spicco come ARTIE 5IVE, EMIS KILLA, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, GAIA, JOAN THIELE, LAZZA, MAHMOOD, NOEMI, OLLY, ROCCO HUNT, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, THE KOLORS e TONY EFFE. In particolare, OLLY, vincitore della 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Balorda nostalgia”, ha confermato la sua partecipazione all’evento dicendo: “Ci sarò anche io al Radio Zeta Future Hits Live del 1º giugno a Roma, ci vediamo lì!”

Per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito di Ticketone. Radio Zeta offre anche aggiornamenti attraverso i suoi profili social su Instagram, TikTok, Facebook e Twitter, raggiungibili tramite i rispettivi link. Questo festival rappresenta un’importante occasione di incontro per gli amanti della musica e per gli artisti emergenti, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama degli eventi musicali italiani.