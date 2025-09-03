Radio Zeta Future Hits: il concerto della Generazione Zeta

Dopo la celebrazione dei grandi successi musicali, l’Arena di Verona riapre le sue porte per un evento speciale. Oggi, dalle 20.30 su TV8, si svolge il “Radio Zeta Future Hits Live 2025”, dedicato alla musica della Generazione Z e ai giovani artisti che stanno emergendo nel panorama musicale italiano.

Ideato da Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5, il “Future Hits Live” si è affermato negli anni come un punto di riferimento per scoprire nuovi talenti della musica italiana. La serata promette di essere un vero spettacolo, presentando una vasta gamma di sonorità e combinando artisti emergenti con nomi già noti e amati dal pubblico più giovane. L’obiettivo è quello di dare voce a nuovi talenti e offrire al pubblico un’esperienza conforme alle attuali tendenze musicali. L’entusiasmo dei fan, partecipanti all’evento in arena, viene trasmesso in diretta sia in radio che in tv, rendendo questa festa un grande finale di stagione.

Il cast di artisti che si esibiscono è ricco e variegato. Tra i nomi presenti: Alex Wyse, Alfa, Anna, Annalisa, Ariete, BigMama, Blanco, e molti altri, fino a un totale di oltre trenta artisti.

“Radio Zeta Future Hits Live 2025” può essere seguito in tv su TV8 e sul sito ufficiale della rete, con concomitante trasmissione su Sky Uno. Inoltre, l’evento è visibile anche tramite radiovisione su Radio Zeta e RTL 102.5, disponibili su diverse piattaforme e canali.