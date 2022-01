Rds 100% Grandi Successi ha ricevuto anche quest’anno la certificazione Top Employer, confermandosi come l’unica radio e media company tra le aziende italiane premiate con il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR, che contribuiscono al benessere delle persone attraverso un migliore ambiente lavorativo e più in generale del mondo del lavoro.

“Questo riconoscimento – afferma Tiziana Mennuti, HR & Legal Affairs Director di Rds – è la prova che, nonostante il periodo incerto, stiamo continuando a raccogliere i frutti di una strategia di gestione delle risorse umane che si basa su attenzione alle persone e volontà di mettere i collaboratori al centro. Strategia che continuerà ad arricchirsi nel 2022 con nuovi progetti tra cui la nascita di un servizio di telemedicina, a conferma dell’importanza sempre maggiore di mettere al centro il well-being aziendale e nello specifico la salute dei propri dipendenti”.

“Questa certificazione – aggiunge Eduardo Montefusco, Presidente di Rds – conferma, per il sesto anno consecutivo, il nostro status di unicum sul mercato italiano delle media company e leader nel percorso di progresso per il benessere aziendale, sostenibilità e inclusione, tutti elementi che rappresentano ormai un’urgenza imprescindibile. Anche quest’anno, la solidità del nostro posizionamento come Top Employer ci ha permesso di confermare il nostro vantaggio competitivo su elementi come la talent acquisition e l’inclusività, con benefici tangibili su diversi aspetti del business”.