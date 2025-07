Radio Italia Music Week: il sabato della musica italiana

La musica italiana continua a essere protagonista con la programmazione di “Radio Italia Music Week”, un evento che celebra i grandi artisti e le novità del settore. La nuova puntata andrà in onda sabato alle 18:00 su Radio Italia TV, disponibile sui canali 70 e 570 del digitale terrestre, 725 di Sky e 35 di TivùSat.

In contemporanea, sarà possibile seguire la trasmissione anche sul sito radioitalia.it. Per chi desidera rivedere il programma, una versione ridotta sarà trasmessa nuovamente la domenica, sempre alle 18:00. Inoltre, per un’ulteriore opportunità di ascolto, il sabato alle 21:00 gli spettatori potranno sintonizzarsi su Radio Italia solomusicaitaliana per un approfondimento completo.