Radio Italia Live fa chiarezza su Ghali e risponde all’accusa di censura

Ghali è stato rimosso dalla lista dei performer dal concerto a Napoli organizzato da Radio Italia Live? L’accusa, fatta dallo stesso cantante, è stata raccontata a Rolling Stone spiegando di essere stato censurato per aver sostenuto apertamente la Palestina e chiedendo a Israele uno stop al genocidio.

“Sono stato punito […] mi hanno comunicato che in sostanza non mi sarei esibito. Sono deluso, scioccato e sorpreso da questa mossa dell’industria musicale italiana. Sanno quanto mi sta a cuore questo tema. E conoscono il potere comunicativo che ho, quindi provo a immaginare cosa possono fare con artisti che hanno meno potere di me e cosa succede ogni giorno nel mondo con la censura. Potete fare delle cose, ma non potete cancellarmi. È folle che se vuoi mandare un messaggio, un messaggio di pace, devi pagare un prezzo e il prezzo che devi pagare sono i tuoi sogni”.

E ancora:

“Non ti lasciano esibire se dici delle cose, ma non è un comportamento che rappresenta il Paese. Anche se l’Italia non ha riconosciuto ufficialmente la Palestina, sento e vedo che la gente pensa che la Palestina sia un Paese e desidera che sia libera. Le decisioni del governo non rappresentano il pensiero della gente. […] Quindi mi chiedo: perché non parli? Sei sicuro che perderai qualcosa? E quello che perderai, il tavolo a un evento o una posizione in classifica, è più importante che fare la cosa giusta?”.

quindi Ghali è stato cancellato dalla data di Radio Italia a Napoli perché in quella precedente a Milano ha richiesto il silenzio per le vittime palestinesi, questa cosa non deve passare inosservata, siamo un Paese di merda, dovreste solamente vergognarvi pic.twitter.com/EnhwHqn2Rs — (@pezzidiunpuzzle) June 6, 2024

Radio Italia Live, la risposta a Ghali

Il racconto di Ghali è stato però smentito da Radio Italia Live che ha risposto con un comunicato stampa.

“Radio Italia smentisce l’invito per Ghali nel cast di Radio Italia Live a Napoli in programma il prossimo 27 giugno. Si è trattato di un equivoco, come potrà essere sicuramente confermato, nei primissimi dialoghi con i responsabili della discografica. L’invito per Ghali era inizialmente previsto per l’evento di Napoli, in seguito, su insistenza dello stesso artista e del suo management, direttamente con il nostro Presidente, si era riusciti ad inserirlo nel cast di Radio Italia Live a Milano, lo scorso 15 maggio. L’invito per Napoli è quindi automaticamente decaduto e, infatti, il nome di Ghali non è mal apparso nell’elenco ufficiale del cast dì Napoli, rilasciato lo scorso 28 maggio”.

Infine hanno sottolineato che “il palco di Radio Italia Live ha sempre garantito e sempre garantirà la massima libertà espressiva agli artisti ospiti“. Ecco, ora mi torna.