Radio Italia Live 2025: Grande Concerto a Palermo il 27 Giugno

Il concertone di Radio Italia Live si terrà a Palermo al Foro Italico venerdì 27 giugno 2025. L’evento, inizio alle 20.40, è organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo.

Sul palco si esibiranno artisti di grande calibro come Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e i The Kolors, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra sotto la direzione del Maestro Bruno Santori. La conduzione sarà affidata a diverse voci di Radio Italia, tra cui Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti e Marco Falivelli. La sigla dell’evento sarà interpretata dal musicista Saturnino, mentre Luca Ward si occuperà della lettura delle schede artistiche.

Questo evento mira a richiamare un pubblico variegato, tra giovani e famiglie, proseguendo il successo delle edizioni precedenti. Costituisce una delle due tappe annuali di Radio Italia Live, una al Nord e una al Sud, sottolineando l’importanza di Palermo nel panorama nazionale degli eventi musicali.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV, visibile su diversi canali e in streaming su radioitalia.it, nonché attraverso le app ufficiali per vari dispositivi. Inoltre, sarà visibile in diretta anche su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8.

In occasione dell’evento, sono previsti treni straordinari per facilitare il trasporto del pubblico verso Palermo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.palermotoday.it