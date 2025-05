Radio Italia Live 2025: Concerto a Milano e Palermo!

Questa sera, Piazza Duomo a Milano ospiterà l’edizione 2025 di “Radio Italia Live – Il Concerto”, un evento gratuito di musica dal vivo organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano. Lo spettacolo sarà accompagnato dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

Sebbene non sia ancora disponibile una scaletta ufficiale, gli artisti che parteciperanno sono: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari. La presentazione sarà curata da voci di Radio Italia come Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli e altri. La sigla dell’evento è scritta da Saturnino.

Quest’anno, l’evento si doppia, con una seconda data il 27 giugno al Foro Italico di Palermo, portando la musica italiana nella capitale siciliana.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su TV8 a partire dalle 20:40, così come su Sky Uno e in streaming su NOW. Sarà disponibile anche su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv, in diverse piattaforme e canali. Gli utenti possono seguire i contenuti esclusivi sui social media di Radio Italia, utilizzando l’hashtag #rilive.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di Radio Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: newsic.it