Radio Deejay, la canzone di Natale è Merry Chri’: ospiti e video

Radio Deejay: la nuova canzone di Natale è Merry Chri, con ospiti d’onore Marra e Fabri Fibra, due giganti del rap italiano.

Passano gli anni, le tradizioni si consolidano. Come capita ormai da diverso tempo, Radio Deejay ha tenuto a regalare ancora una volta ai suoi ascoltatori, e a tutti i curiosi, una nuova canzone dedicata al Natale. E anche quest’anno si tratta di una canzone con grandi ospiti d’onore. Se lo scorso anno era toccato a Elodie, tra le altre, quest’anno i deejay di una delle radio più amate in Italia si sono fatti aiutare da due big del rap italiano: Marracash e Fabri Fibra.

Merry Chri: i dettagli sul nuovo brano di Radio Deejay

La presentazione ufficiale della nuova canzone natalizia è arrivata durante la festa di Radio Deejay il 1° dicembre al Fabrique di Milano. Un appuntamento diventato ben più di una semplice tradizione. Il brano che s’intitola Merry Chri’ e si basa su un successo del 1977 firmato da Bill Withers, Lovely Day.

Linus

“L’ho scelta perché è una canzone che mette pace, e di pace in questo momento c’è davvero bisogno“, ha dichiarato Linus parlando del brano su cui si basa la cover natalizia. Il pezzo di Bill Withers sembrava, tra l’altro, anche semplice da cantare, ma su questo a quanto pare si sbagliava. Ad ogni modo, tutti i dj della famiglia della radio si sono uniti insieme per questo progetto, prestando la loro voce con grande gioia, da Fabio Volo a Daniele Bossari, da LaPina ad Alessandro Cattelan, cantando a gran voce un testo scritto da Francesco Lancia. Ma perché il titolo è Merry Chri? Perché l’autore, per rappresentare un periodo di crisi, ha scelto di tagliare l’ultima sillaba di tutte le parole del ritornello, a testimonianza dei sacrifici che stiamo facendo in questo momento storico particolare.

Leggi anche -> Chi è La Pina, una delle prime rapper italiane

Gli ospiti d’onore di Merry Chri

Come abbiamo già anticipato, anche quest’anno c’è stato spazio per grandi ospiti d’onore. Il compito è toccato, in particolare, a due grandi rapper, oltre che due grandi amici: Fabri Fibra e Marracash. I due hanno composto e interpretato la strofa rap, impreziosendo il brano del collettivo Deejay All Stars.

Di seguito il video della canzone, reso disponibile sugli account social della radio: