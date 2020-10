“Il commissario Domenico Arcuri parla di raddoppiare i tamponi in ‘soli’ due mesi. Intento lodevole, per carità! Magari potessimo arrivare a triplicarli. La verità è che il problema, ormai, non è più ‘solo’ la mancanza di reagenti, che pure è palese e si avverte, ma la mancanza di organizzazione“. Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia – tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei poliambulatoriali privati accreditati con il Ssn – è scettico sulle possibilità di arrivare in tempi rapidi a 200 mila tamponi al giorno, come annunciato sulla stampa da Arcuri stesso.

