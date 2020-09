Un sistema di corruzione consolidato che andava avanti almeno dal 2006 nella gestione dei posti per venditori ambulanti a Roma. E’ quanto hanno scoperto inquirenti e militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori ed esponenti del sindacato Fivag Cisl. Sono 18 le persone arrestate. Per l’assegnazione delle aree c’era una sorta di ‘graduatoria’ con un prezzario che variava a seconda della loro posizione più o meno centrale e che poteva arrivare fino a 700 euro al giorno. Tra le aree più ‘costose’ c’erano quelle di via Cola di Rienzo e nel resto del centro della Capitale.

