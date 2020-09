“Leali è stato impreciso sulle cose buone fatte da mio nonno, perché certamente non c’erano le pensioni. Ma anche se fosse stato puntuale e avesse argomentato bene, sarebbe stato criticato ugualmente perché su mio nonno e in generale sul mio cognome c’è un tabù”. Lo dice all’Adnkronos Rachele Mussolini, consigliere comunale a Roma con Fratelli d’Italia e sorella di Alessandra – figlie dello stesso padre, Romano Mussolini, e di madri diverse – a proposito della bufera social che si è scatenata ieri sull’affermazione fatta da Fausto Leali al Grande Fratello Vip che Mussolini “ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni…”.

