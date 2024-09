Rachele Mussolini abbandona FdI per Forza Italia: Critiche alle posizioni di Meloni

Rachele Mussolini, nipote di Benito Mussolini, ha annunciato la sua decisione di lasciare Fratelli d’Italia (FdI) per unirsi a Forza Italia (FI). La notizia, riportata da La Repubblica, spiega che la scelta è motivata dalle “posizioni troppo di destra” del partito di Giorgia Meloni, che non rispecchiano più le sue convinzioni personali. Rachele Mussolini, eletta nel Campidoglio e risultata la consigliera più votata dell’assemblea, ha già manifestato una sensibilità differente sui diritti rispetto alla linea FdI.

In una comunicazione all’agenzia Ansa, Mussolini ha confermato il suo passaggio a Forza Italia, esprimendo gratitudine verso FdI per il sostegno ricevuto durante il suo percorso politico, ma sottolineando la necessità di avvicinarsi a un partito che senta più affine alle sue posizioni moderate e centriste. Classe 1974 e originaria di Roma, Rachele è la figlia di Romano Mussolini e sorellastra dell’ex europarlamentare Alessandra Mussolini. Nella sua carriera politica, è considerata una veterana, avendo ricoperto il ruolo di consigliera comunale per più di due mandati e ottenendo un notevole consenso alle recenti elezioni comunali del 2021.

Nel corso della sua attività politica, Rachele ha criticato alcuni simboli e pratiche di FdI, come il simbolo della fiamma e i saluti romani, che non rappresentano le sue idee. È favorevole ai diritti delle coppie LGBTQ+ e ha sostenuto la modifica delle leggi sui migranti, ritenendo che fossero in linea con la posizione del suo partito fino a qualche anno fa. Inoltre, ha espresso parere negativo riguardo a campagne denigratorie nei confronti di atleti, come nel caso della pugile Imane Khelif, giudicando tali comportamenti inaccettabili per un partito di destra.

Il cambio di schieramento politico di Rachele Mussolini rappresenta una riflessione più ampia sulle divergenze interne all’area di destra in Italia, dove le posizioni estremiste possono allontanare alcuni esponenti che cercano di mantenere un approccio più moderato. La sua evoluzione politica si propone quindi come un tentativo di integrare valori più inclusivi all’interno del panorama politico italiano.