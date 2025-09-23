Race for the Cure a Matera: Salute e Prevenzione al Femminile

Il 27 settembre si svolgerà al Parco del Castello Tramontano la seconda giornata della Race for the Cure, un evento organizzato da Komen Italia per sensibilizzare sulla lotta ai tumori al seno. La manifestazione avrà luogo dal 26 al 28 settembre a Matera.

La giornata di sabato inizierà con consulenze e prestazioni specialistiche gratuite per promuovere la prevenzione dei tumori del seno. Tra le visite offerte ci saranno controlli ginecologici, senologici ed endocrinologici, mammografie, consulenze nutrizionali e servizi di psiconcologia, grazie al supporto di vari enti sanitari locali.

Durante la giornata, in diverse aree del Parco si svolgeranno varie attività. L’Area Iscrizioni sarà aperta per chi desidera registrarsi e ritirare le borse gara. L’Area Palco ospiterà attività fisiche come aerobica e laboratori di danze popolari, mentre nell’Area Donne in Rosa si potranno effettuare trattamenti per il benessere psicofisico, oltre a corsi di Pilates e ginnastica.

Per i bambini ci saranno attività di danzatricità e animazione, mentre nell’Area Sportiva verranno organizzati sport come pallavolo, basket, ginnastica artistica e kick boxing. Alle 17.30 partirà una ciclopasseggiata denominata “In Sella per la Salute”, aperta a tutti.

Inoltre, l’Ordine dei Fisioterapisti Basilicata offrirà uno sportello informativo e attività pratiche sul movimento e la prevenzione dei dolori. Infine, AVIS Matera sarà presente con un punto informativo dedicato alla donazione di sangue e plasma.