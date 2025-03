“Racconto quello che dici a letto sugli altri”, Mavi contro Tommaso

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha esaminato le dinamiche problematiche tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti, dopo un furioso litigio tra i due. Tommaso ha accusato MariaVittoria di averlo usato, affermando: “Dal primo giorno sei stata falsa e mi hai usato.” Ha espresso la sua frustrazione per aver dovuto mantenere il silenzio su questioni personali, mentre lei lo metteva in difficoltà. MariaVittoria ha risposto lanciando accuse su Tommaso, sostenendo che, nel segreto della loro intimità, lui rivelerebbe dettagli riservati su altri concorrenti, definendolo “falso e cattivo”. Ha minacciato di rivelare ciò che Tommaso le dice riguardo ad altri partecipanti come Lorenzo e Shaila, mettendo in dubbio la sua sincerità.

Durante la puntata, MariaVittoria ha sottolineato di non aver mai divulgato le confidenze di Tommaso, mentre lui utilizzava queste informazioni contro di lei durante i litigi. Ha affermato: “Non mi sono mai permessa di raccontare quello che mi dice a letto.” Anche Zeudi Di Palma ha espresso il suo disappunto, accusando Tommaso di sparlare degli altri sotto le coperte invece di affrontarli direttamente. Nonostante le tensioni, Tommaso non ha rivelato ciò che aveva detto sugli altri concorrenti, lasciando la situazione sospesa.

Le accese discussioni e le rivelazioni personali hanno fatto emergere interrogativi sul futuro della coppia, portando a domandarsi se il loro amore sia giunto al capolinea. La situazione all’interno della casa del Grande Fratello si fa quindi sempre più complicata e piena di tensioni.