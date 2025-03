Racconto drammatico di Helena: “Cosa è successo dopo L’Isola dei Famosi”

Helena Prestes ha condiviso un racconto drammatico durante il Grande Fratello riguardo al suo rapporto difficile con la madre, che ha deciso di interrompere i contatti dopo che Helena ha smesso di inviarle soldi. Inizialmente, la modella sosteneva finanziariamente la madre mentre si trovava in Italia, ma quando il suo ex compagno ha espresso il desiderio di avere un figlio, Helena ha deciso di risparmiare per un futuro. Di conseguenza, ha informato la madre che non le avrebbe più inviato denaro mensile. Questo ha portato la madre a non voler più comunicare con lei, accusandola di essersi “montata la testa”.

Helena ha rivelato che, qualche mese dopo, il suo ex la lasciò e si ritrovò in Brasile, ma i rapporti con la madre erano completamente interrotti. Helena ha provato a contattare sua zia per avere notizie, ma ha saputo solo che la madre stava bene, pur non volendo parlare con lei. Helena ha anche menzionato il rapporto difficile tra la madre e sua sorella, spiegando che quest’ultima è stata cacciata di casa dopo essere rimasta incinta e aver successivamente iniziato una relazione con una ragazza, situazione che la madre non ha accettato.

Attraverso il racconto, Helena ha messo in evidenza la complessità della sua infanzia, caratterizzata da conflitti familiari e da una madre che, nonostante i sacrifici, ha creato un ambiente difficile da vivere, portandola a cercare l’allegria come via di fuga. Negli ultimi diciotto mesi, non ha avuto più contatti con la madre, evidenziando una rottura significativa nella loro relazione.