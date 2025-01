Racconto di una giovane: violenza sessuale e droga nel parcheggio di una discoteca a Roma

Una ragazza di 20 anni è stata vittima di violenza sessuale a Roma, dopo essere stata ingaggiata come ragazza immagine nella discoteca El Taboo. Il 12 ottobre 2024, è stata accompagnata all’ospedale San Filippo Neri dalla madre, preoccupata perché non rispondeva al telefono. La giovane si trovava in uno stato di forte confusione e presentava lividi sul collo. Ha dichiarato che è grazie alla madre se è riuscita a ricevere aiuto.

La ragazza ha raccontato di essere stata narcotizzata da un promoter peruviano di 36 anni, Augusto Cesar Martinez, che le ha offerto un drink da bere tutto d’un sorso. Dopo aver bevuto, ha perso conoscenza e non ricorda nulla fino a quando è stata ritrovata. Successivamente, ha denunciato l’accaduto alle Forze dell’Ordine, portando all’apertura di un’indagine da parte della polizia giudiziaria.

Martinez è stato identificato attraverso tracce di DNA rinvenute sulla biancheria intima della vittima. È stato emesso un arresto ai domiciliari nei suoi confronti e risponde di violenza sessuale, aggravata dalla somministrazione di sostanze stupefacenti che hanno messo la giovane in uno stato d’inferiorità fisica e psicologica. Le indagini proseguono sotto la direzione della pm Barbara Trotta. Questo episodio mette in luce il tema della violenza sessuale nei locali pubblici, un problema sempre più allarmante.