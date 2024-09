Racconto di Tony Effe di una serata un po’ speciale con Fedez e Chiara

La controversia tra Tony Effe e Fedez ha catturato l’attenzione dei media, giungendo addirittura al TG1, ma solo qualche mese fa i due rapper erano amici. Negli ultimi anni, Tony e Federico hanno mantenuto buoni rapporti, con Fedez che ha supportato Tony nella sua carriera. Recentemente, è diventata virale una clip in cui Tony racconta un episodio di una notte trascorsa a Los Angeles con Fedez e Chiara Ferragni.

Nel 2018, la Dark Polo Gang si trovava a Los Angeles per girare il video musicale di “British”. In una serata, Tony, Fedez, Chiara, Pyrex e Wayne decisero di andare in un club particolare. Durante la sua apparizione a Esse Magazine, Tony ha descritto l’esperienza in modo divertente. Racconta che Fedez propose di andare in un club di striptease, e così fecero. Una volta all’interno, osservando gli uomini lanciare soldi sulle ballerine, Tony e Chiara si scambiarono sguardi increduli, giudicando il comportamento degli altri come inappropriato.

Il locale era famoso e storico, essendo il luogo in cui lavorava Yoko Ono, la moglie di John Lennon, e attirava clienti di ogni tipo. Tony cambiò 600 dollari in banconote da un dollaro, mentre Fedez ne cambiò solo 200. Chiara rimase sorpresa dalla quantità inferiore di denaro che Fedez aveva cambiato e lo incoraggiò a tornare a prenderne di più. Una volta dentro, Fedez lanciò una sfida tra i presenti dicendo che chi “prendeva di più vinceva qualcosa”. Tony, osservando le ballerine che raccoglievano i soldi, trovava la situazione piuttosto squallida.

Questa storia, riemersa dopo essere stata diffusa sui social media, mostra un lato divertente e un po’ imbarazzante della vita notturna di queste celebrità, rivelando momenti di convivialità, ma anche critiche verso i comportamenti inappropriati osservati. La clip ha suscitato reazioni mischiate tra i fan, mescolando nostalgia e disapprovazione per le dinamiche di quel mondo. In questo modo, la faida tra Tony e Fedez appare ancor più sorprendente, considerando i bei ricordi condivisi in passato.