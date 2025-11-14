Racconti di Viaggio: esplorare il mondo e sé stessi

Sabato, presso la chiesa Santa Teresa dei Maschi nel centro storico di Bari, si terrà la terza tappa di “Racconti di Viaggio”, curata dallo scrittore Gaetano Appeso in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Durante l’evento sarà presentato il suo nuovo libro “HOKIS – Prepara lo zaino e lancia il dado”.

Gaetano Appeso è un autore affermato nel campo della letteratura di viaggio, un ricercatore e un amante delle avventure in solitaria. Condividerà storie delle sue esplorazioni in luoghi remoti, come la Siberia, il deserto australiano e la foresta amazzonica. Le sue esperienze, che ha annotato nei suoi taccuini, si trasformano in racconti che descrivono culture spesso trascurate dalla narrativa tradizionale. Nei suoi libri, il viaggio non è solo un percorso geografico, ma anche un cammino interiore, un confronto con le proprie paure e sfide, che porta a una crescita personale.

“HOKIS” racconta la storia di sei ragazzi in viaggio, spinti dall’esplorazione del mondo e di se stessi. Il viaggio diventa una metafora potente, senza una meta precisa, ricco di incontri, sorprese e legami che si rafforzano. I luoghi visitati, vividi e affascinanti, offrono un’educazione culturale che stimola curiosità e riflessione. Lo stile narrativo è coinvolgente, con dialoghi che evocano emozioni.

Appeso sottolinea l’importanza di viaggiare per ampliare la propria prospettiva e sviluppare un atteggiamento flessibile verso la diversità. Molte scuole hanno avviato incontri con lui, riconoscendo il valore educativo del suo approccio. L’intento è di favorire una maturazione personale consapevole, facilitando un dialogo costruttivo con la realtà scolastica e sociale.

