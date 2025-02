Racconti da Friuli, Veneto e Marche

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la costa settentrionale della Croazia, con epicentro nei pressi di Zara, martedì 11 febbraio. La scossa, avvertita anche in diverse regioni italiane come Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, ha avuto una profondità di circa 10 km. Nonostante la sua intensità, al momento non si segnalano danni significativi a persone o cose.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha confermato che il sisma si è verificato a una profondità relativamente superficiale, il che ha generato forti tremori in area. Le città croate, tra cui Spalato e Zara, hanno sentito i rumbles, causando panico tra la popolazione, che è corsa in massa nelle strade. Le autorità locali sono al lavoro per monitorare la situazione e fornire eventuali aggiornamenti sulla sicurezza.

In seguito al terremoto, ci sono state segnalazioni di paura tra i residenti, evidenziando l’impatto emotivo che eventi sismici di questo tipo possono avere sulle comunità locali. Nonostante la forte percezione della scossa, fino a questo momento non sono stati segnalati interventi di emergenza o evacuazioni di massa. L’articolo rimane in aggiornamento per fornire ulteriori informazioni man mano che vengono rese disponibili. L’attenzione rimane alta per monitorare eventuali altre scosse dopo l’evento principale.