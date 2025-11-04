Raccontare il Futuro: Progetti di Rigenerazione in UK

Un nuovo progetto artistico unisce fotografi e poeti a agricoltori, pescatori e produttori alimentari per raccontare storie significative di rigenerazione. Questi sforzi locali offrono speranza e un modello per un futuro più sostenibile.

Agricoltori e pescatori rigenerativi, noti come “incantatori di vermi” o “alleati degli insetti”, stanno collaborando con la natura in tutto il Regno Unito. Il progetto artistico “We Feed The UK” presenta dieci iniziative all’avanguardia, che spaziano da progetti guidati da persone nere a Londra a cooperative con una maggioranza femminile a Edimburgo. Rowan Phillimore e Ally Nelson della Gaia Foundation, che ha promosso il progetto con oltre 40 collaboratori, citano il chimico premio Nobel Ilya Prigogine, definendo le storie in questo libro come “isole di coerenza” in un mare di caos.

Due importanti progetti di coltivazione a nord di Londra affrontano le ingiustizie del sistema alimentare: “Go Grow With Love”, fondato da Sandra Salazar D’eca, e “Black Rootz”, il primo ente di coltivazione multigenerazionale e guidato da persone nere nel Regno Unito, che promuove la connessione tra Londinesi e il terreno.

In Cornovaglia e nelle Isole Scilly, il fotografo Jon Tonks esplora la vita dei pescatori che lavorano in armonia con il mare, enfatizzando l’importanza della pesca sostenibile. A Edimburgo, Lauriston Farm è gestita da una cooperativa di lavoratrici, che restaurano un terreno urbano, promuovendo l’inclusione e l’abbondanza di cibo.

In Bannau Brycheiniog, il progetto Penpont coinvolge un consiglio di gestione intergenerazionale, dove giovani e adulti collaborano per la rigenerazione della natura. Infine, Helen Keys e Charlie Mallon stanno riprendendo la tradizione della coltivazione del lino in Irlanda del Nord, restituendo vita a un settore dimenticato.

“We Feed The UK” è stato realizzato dalla Gaia Foundation e pubblicato da Papadakis.