Raccontando vite, passaggi e scelte decisive, Lorenzo Pregliasco ci porta in un viaggio alla riscoperta delle più importanti trasformazioni sociali e culturali del nostro paese: momenti trascurati dai programmi scolastici, spesso sconosciuti a chi non li ha vissuti direttamente, ma essenziali per capire l’Italia di oggi.

Dalla nascita della Repubblica all’avvento dell’Antipolitica, passando per il boom economico, gli anni di piombo e Tangentopoli, l’autore indaga cosa è cambiato – e cosa no – nella sensibilità e nelle opinioni degli italiani e come siamo passati dall’adesione totale ai partiti di massa all’odierna «politica on demand». “Il paese che siamo” è un racconto coinvolgente e ricco di spunti di riflessione, che ci mostra come siamo diventati, appunto, il paese che siamo. In libreria e negli store online dal 16 maggio