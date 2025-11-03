21.3 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Politica

Raccomandazioni del Parlamento al governo per la Banca d’Albania

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Il Parlamento ha rivolto alla Banca d’Albania alcune raccomandazioni da seguire nei prossimi mesi, con l’intento di migliorare la stabilità finanziaria e proteggere i consumatori. Tra i principali punti inseriti nella risoluzione c’è l’esigenza di incrementare il controllo sui prestiti nel settore edilizio e sui progetti immobiliari.

La Banca d’Albania è chiamata a effettuare valutazioni più prudenziali riguardo alle garanzie e alla solvibilità, per evitare la concentrazione del rischio e mantenere la stabilità in questo ambito. È inoltre necessario adottare un approccio più cauto riguardo agli interventi sul mercato dei cambi, limitandoli ai soli casi essenziali, per preservare l’autoregolamentazione del tasso di cambio e gli equilibri macroeconomici.

La risoluzione prevede anche un controllo più rigoroso sugli uffici di cambio e sugli istituti finanziari non bancari, per contrastare il riciclaggio di denaro. È previsto lo sviluppo di analisi sui rischi climatici all’interno del sistema bancario e un rafforzamento della cooperazione con le istituzioni per la protezione dei consumatori, nonché una lotta alla disinformazione finanziaria.

Contemporaneamente, il Parlamento ha assegnato al Consiglio dei ministri tre compiti specifici: stabilire limiti sui tassi di interesse e sulle sanzioni relative ai prestiti al consumo, modificare il Codice civile e rivedere la legge sui servizi di ufficiali giudiziari privati.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Riapertura della piscina comunale a Molfetta: novità sportive
Articolo successivo
Riforma della giustizia e pressione fiscale in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.