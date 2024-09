Raccolti 1,5 quintali di monetine, serviranno per un defibrillatore

Il 24 settembre 2024, a Busto Garolfo, vicino a Milano, è stata lanciata una significativa iniziativa per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore per la comunità. L’idea è stata promossa dal Milan Club Busto Garolfo e dall’Associazione Combattenti e Reduci, in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, e con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa si è concentrata sulla raccolta di monetine considerate quasi senza valore, chiamate ‘ramini’. Gli organizzatori hanno coinvolto i negozi locali per distribuire volantini e contenitori, stimolando i cittadini a contribuire. Gianni Raimondi, presidente del Milan Club Busto Garolfo, ha spiegato che sono stati distribuiti volantini nei negozi e, successivamente, sono stati raccolti i fondi.

Domenica scorsa, i volontari si sono riuniti presso la sede della Bcc per pesare le monetine. Raimondi ha riportato che, all’arrivo, hanno scaricato i contenitori e creato una esposizione con i ‘ramini’ raccolti, che hanno raggiunto quasi un quintale e mezzo. Grazie all’ammontare raccolto, si stima che il costo del defibrillatore potrebbe già essere coperto. Tuttavia, è stata decisa una proroga della raccolta fino al 28 settembre, con l’intento di raddoppiare l’obiettivo e acquistare due defibrillatori.

Raimondi ha sottolineato l’importanza di offrire un’ulteriore opportunità a chi non ha ancora partecipato all’iniziativa, invitando i cittadini a portare le loro monetine sabato pomeriggio.

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha espresso orgoglio per essere parte di questa iniziativa significativa e solidale, evidenziando come il progetto rappresenti un chiaro esempio di come la comunità possa unirsi per fare la differenza, anche con piccoli gesti come la donazione di monetine trascurate. Ha infine rimarcato che ogni centesimo raccolto costituisce un investimento prezioso per la sicurezza e la salute degli abitanti di Busto Garolfo.

Questa iniziativa non solo mira a potenziare la sicurezza delle emergenze, ma promuove anche un senso di comunità e partecipazione attiva tra i cittadini.