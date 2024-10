“Raccolti 12 mila euro in poche ore” la star di OnlyFans avvia una raccolta fondi per realizzare il suo sogno

Michelle Comi, un’influencer nota anche su piattaforme come OnlyFans, ha recentemente lanciato una campagna di raccolta fondi sui social media per finanziare un intervento di mastoplastica additiva, il che significa un aumento del volume del seno. A differenza di molte altre campagne, la sua non è dedicata a una causa benefica, ma rappresenta piuttosto un desiderio personale esprimendo l’intenzione di essere chiara e diretta con i propri follower.

Con una comunicazione schietta, Michelle ha esordito su GoFundMe affermando: “Salve sudditi, è da tempo che desidero aumentare di una taglia il mio seno. Aiutatemi a realizzare questo sogno e vi terrò aggiornati su tutto. Contribuite per la vostra regina”. La sua richiesta ha un tono provocatorio e giocoso, invitando i suoi sostenitori a partecipare attivamente alla realizzazione di un suo desiderio personale, piuttosto che sostenere una causa sociale.

La reazione del pubblico è stata rapida e curiosa. In poco più di un giorno, Michelle ha già raccolto oltre 12.700 euro, avvicinandosi al suo obiettivo finale di 15mila euro. Tra i donatori più generosi si distingue Federico Menconi, un imprenditore nel settore odontoiatrico, che ha contribuito con ben 3mila euro. Michelle, in un video su TikTok, ha chiarito che la sua richiesta è trasparente e onesta, e ha sottolineato di voler evitare l’inganno, cosa che spesso caratterizza il mondo dei creator.

Tuttavia, la raccolta fondi ha suscitato diverse polemiche sui social network. Molti utenti si sono interrogati sull’opportunità e sull’etica di una simile iniziativa, sollevando dubbi sul fatto che sia appropriato chiedere ai follower di finanziare operazioni estetiche personali. In ogni caso, Michelle Comi continua a ricevere attenzione mediatica per la sua audacia nel non nascondere le proprie intenzioni e per la maniera diretta con cui approccia i suoi follower.

Questa iniziativa rappresenta un fenomeno crescente nel mondo degli influencer, in cui linee tra supporto e sfruttamento possono diventare sfumate, generando dibattiti su cosa sia accettabile in termini di richieste economiche da parte dei creator. Con la sua sincerità, Michelle Comi ha fatto non solo parlare di sé, ma ha anche stimolato riflessioni sul rapporto tra influencer e follower.