Raccolta rifiuti a Pescara

mercoledì – 26 Novembre 2025
PESCARA – Prosegue il ciclo di incontri informativi sulla raccolta dei rifiuti porta a porta in centro città. Domani, mercoledì 26 novembre, dalle 18:30 alle 20, nella sala Consiliare del Comune si terrà il secondo appuntamento organizzato da Ambiente spa per illustrare ai cittadini le modalità del servizio, che sarà ulteriormente esteso dal mese di gennaio 2026.

Il primo incontro si è svolto la scorsa settimana e ha visto una partecipazione attiva dei residenti, che hanno potuto dialogare direttamente con i rappresentanti della società. Anche domani saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore all’Ambiente Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli.

Il calendario prevede un ulteriore appuntamento venerdì 28 novembre, sempre alle 18:30, per poi riprendere a gennaio con tre date già fissate: il 9, il 14 e il 21. I cittadini sono suddivisi tra i vari incontri in base alle strade di residenza e ai numeri civici, così da garantire un confronto mirato e ordinato.

L’obiettivo è accompagnare la città verso una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente, favorendo la partecipazione attiva della comunità e la corretta informazione sulle nuove modalità di raccolta.

