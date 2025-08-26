Raccolta firme Lazio per il supporto psicologico gratuito

Il Partito Democratico di Santa Marinella sostiene la raccolta firme per una proposta di legge popolare che mira a istituire lo “Psicologo delle Cure Primarie”. Questo servizio prevede un supporto psicologico gratuito e strutturato in ogni ASL del Lazio.

La consigliera regionale del PD, Sara Battisti, insieme al gruppo PD Lazio e all’opposizione di centrosinistra del consiglio comunale, hanno esplicitamente appoggiato l’iniziativa. La segretaria del circolo, Lucia Gaglione, ha affermato che aderire a questa proposta è un gesto civile fondamentale per garantire che nessuno venga lasciato solo nei momenti di difficoltà.

La raccolta firme si propone di affrontare l’urgenza di migliorare la salute mentale, un aspetto spesso trascurato. Sono previsti banchetti in città nei prossimi mesi per facilitare la raccolta. Attualmente, oltre 1,5 milioni di persone nel Lazio soffrono di disturbi psicologici, con ansia e depressione che colpiscono in particolare giovani e donne.

Accedere a supporto psicologico pubblico è diventato una necessità urgente e non più rinviabile. La proposta di legge intende colmare il gap di assistenza esistente, specialmente in un contesto di crisi economica. Molti, pur riconoscendo il bisogno di supporto, rinunciano a farsi aiutare per ragioni economiche. Il Partito Democratico auspica che la Regione Lazio consideri questa proposta come una priorità, sottolineando che la salute mentale è un diritto da tutelare affinché ogni individuo possa vivere con dignità e serenità.