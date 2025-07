Raccolta alimentare per animali: dona anche tu!

In Italia, il benessere degli animali è un tema sempre più rilevante. Un’iniziativa solidale offre un’opportunità per aiutare cani e gatti senza casa, richiamando l’attenzione sulla loro situazione difficile.

Sabato 12 luglio 2025, in 55 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia, avrà luogo la raccolta alimentare «Dona la Spesa per gli amici animali». Durante l’intera giornata, i clienti dei supermercati partecipanti potranno acquistare e donare prodotti essenziali per la nutrizione degli animali, come crocchette, scatolette e biscotti. I volontari delle associazioni locali, presenti in ciascun negozio, raccoglieranno il cibo destinato agli animali abbandonati.

Nel 2024, questa iniziativa ha portato alla raccolta di oltre 18 tonnellate di alimenti, per un valore che supera i 60.000 euro, beneficiando più di 45 associazioni del territorio. In Canavese, le donazioni andranno a diverse realtà come la Protezione Micio ODV a Borgaro Torinese e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea APS a Caluso e Strambino.

Le statistiche mostrano che ogni anno, in Italia, circa 50.000 cani e 80.000 gatti vengono abbandonati, con un incremento significativo nei mesi estivi. Carlo Ghisoni, Direttore delle Politiche Sociali di Nova Coop, sottolinea quanto sia importante il lavoro delle associazioni che si prendono cura di questi animali, sostenendosi principalmente grazie al volontariato e alle donazioni. L’evento «Dona la Spesa per gli amici animali» rappresenta quindi non solo un gesto di solidarietà, ma anche un modo per rendere visibile il valore del sostegno a chi si dedica quotidianamente alla cura degli animali in difficoltà.