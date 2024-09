Raccoglitore Reutilizzabile per Capelli in Lavatrice – 12 Pezzi per Cani e Gatti

9,98€

(as of Sep 24, 2024 08:40:11 UTC – Details )

Prezzo:





12 Pezzi Cattura Capelli Lavatrice,Acchiappa Capelli Per Lavatrice,Raccogli Capelli Lavatrice,Raccogliere Capelli Di Cane,Peluche,Gatto,Riutilizzabile Palline Lavatrice Cattura Capelli

【Cattura Capelli Lavatrice】12 Pezzi Acchiappa Capelli Per Lavatrice,Possono rimuovere Capelli e pelucchi dai vestiti,Rendendo i vestiti più puliti e ordinati.Facili da conservare in ambiente secco,Possono essere usati ripetutamente.

【Ampia gamma di utilizzi】Acchiappa Capelli Per Lavatrice ideali per chi possiede animali.La superficie della palla da bucato ha un peluche rimuovere i capelli di animali dai vestiti e dai vestiti,Inclusi cappotti,Coperte e altro ancora.

【Materiale durevole】Acchiappa Capelli Per Lavatrice Realizzato in tessuto di nylon,Morbida e sicura,Che non danneggia i vestiti e le lavatrici.Sicuro e sano,Resistente,Può prevenire i nodi e torsioni nei vestiti ed evita le grinze nei tessuti come vestiti e lenzuola.

【Modalità d’Uso】Prima di fare il bucato,Basta mettere 6-12 palline da bucato e vestiti nella lavatrice o nell’asciugatrice.Queste agiranno efficacemente nel raccogliere capelli,Lasciando i tuoi vestiti impeccabili e senza residui.

【Servizio Post-Vendita】Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto dei nostri sfere per bucato invia un’e-mail al nostro servizio clienti!Gestiremo il tuo caso entro 24 ore.