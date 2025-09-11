Rabiot pronto per il Milan: prime impressioni a Milanello

Adrien Rabiot è arrivato a Milano per unirsi al Milan, proveniente da Parigi con un volo charter. Dopo aver partecipato alle nazionali con la Francia, ha raggiunto la città accompagnato dalla madre e agente, Veronique. Quest’ultima ha ribadito che il Milan è sempre stata la prima scelta per Adrien. Il centrocampista si è limitato a esprimere entusiasmo con delle frasi motivazionali per la squadra.

Oggi Rabiot si dirigerà da Malpensa a Milanello, dove alle 16 inizierà il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Ritroverà Max Allegri, l’allenatore con cui ha già lavorato in passato e che stima molto. Domani, a mezzogiorno, ci sarà la sua presentazione ufficiale, durante la quale indosserà la maglia numero 12.

Il giocatore si sta preparando per la partita di domenica contro il Bologna, dove spera di arrivare nelle migliori condizioni. Recentemente, ha giocato per circa trenta minuti con la nazionale francese e ha già avuto alcuni colloqui telefonici con Allegri, il che suggerisce una buona intesa. È probabile che Rabiot inizi la partita in panchina, ma la formazione definitiva sarà decisa nei prossimi giorni. Le sue possibilità di scendere in campo a San Siro per il debutto rossonero rimangono aperte.