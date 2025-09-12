22.5 C
Rabiot pronto a guidare il Milan verso la vittoria

Adrien Rabiot ha espresso la sua eagerness a giocare con il Milan durante la sua prima conferenza stampa da nuovo giocatore rossonero. Ha dichiarato di essere pronto a contribuire fin da subito, anche nella prossima partita contro il Bologna. Rabiot ha sottolineato di aver avuto una buona esperienza sotto la guida di Allegri alla Juventus, apprezzandone non solo le capacità di allenatore ma anche le doti umane.

La sua decisione di trasferirsi a Milano è stata influenzata principalmente dal mister e dalla volontà di vincere. Rabiot ha raccontato che la trattativa si è sbloccata in fretta negli ultimi giorni di mercato, dopo aver parlato con Allegri del progetto del Milan, una volta risolto il suo contratto con il Marsiglia.

L’intenzione del centrocampista francese è chiara: aiutare il Milan a tornare ai vertici del calcio, soprattutto dopo una stagione deludente. Rabiot ha dichiarato di voler portare leadership e carattere alla squadra, aspirando a competere nuovamente in Champions League.

Inoltre, ha espresso l’ambizione di segnare almeno dieci gol nella stagione, avendo ricevuto incoraggiamenti da Allegri e De Zerbi riguardo alle sue potenzialità negli inserimenti in area. Ha menzionato anche il suo rapporto con Rowe, un ex compagno al Marsiglia, confermando che la lite tra i due non ha intaccato la loro amicizia e affermando di essere felice di rivederlo a San Siro.

