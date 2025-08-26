Rabiot al Milan: trattative in corso per il centrocampista francese

Il Milan sta cercando di ingaggiare Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia, per rinforzare il proprio centrocampo. L’allenatore ha espresso la necessità di un giocatore con qualità e leadership, e Rabiot, con un precedente legame lavorativo con Allegri alla Juventus, si presenta come un candidato ideale.

Attualmente, il club rossonero ha avviato i contatti per trattare il trasferimento. Il rapporto tra Rabiot e la dirigenza del Marsiglia ha subito delle tensioni, ma la situazione è stata ufficialmente risolta. Tuttavia, ci sono ancora delle spaccature, e il Milan spera di trovare un accordo con il club francese a un prezzo accessibile.

Per garantire il trasferimento, sarà necessario anche trovare un’intesa economica con il giocatore. Rabiot sarebbe disposto a tornare in Serie A e a lavorare nuovamente con Allegri, ma le trattative contrattuali, gestite dalla madre-agente del giocatore, devono ancora essere approfondite.

Il Milan è consapevole dell’urgenza di rinforzare la rosa. Dopo la prima partita di campionato, è emersa la necessità di un nuovo centrocampista per migliorare le prestazioni. La società è attivamente al lavoro per completare questa operazione e assicurare un nuovo elemento di qualità per il tecnico.