Rabbia e disincanto in Italia

Nell’ambito della rassegna “I Giovedí della cultura”, Casa dei Carraresi ospiterà una conferenza del dott. Jacopo Lodde sul tema “Rabbia disincanto e nevrosi del nostro tempo”. La conferenza si svolgerà il 15 gennaio alle ore 18.

Il dott. Lodde affronterà il tema della rabbia emotiva e del disincanto cognitivo, che producono realtà nevrotiche spesso non percepite. Le risposte del modello medico e le diagnosi della psicopatologia non sono più sufficienti a ridurre le complessità che crescono ogni giorno. Durante la conferenza, il dott. Lodde condividerà un’esperienza emozionale correttiva per raggiungere maggiore consapevolezza di sé e delle strategie funzionali a uscire da questo stallo psicologico, cognitivo e sociale.

Il dott. Jacopo Lodde è psicoterapeuta specializzato in psicotraumatologia, con ampia esperienza nel supporto psicologico a operatori di emergenza. È anche psicologo dello sport, formatore e collabora con enti e associazioni per la promozione del benessere psicologico.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione “Il Filo di Simo”, organizzazione di volontariato che offre supporto a chi sta vivendo un momento di difficoltà emotiva e alla sua famiglia. L’associazione è nata per volontà di due genitori che si sono trovati ad affrontare l’immenso dolore della perdita di un figlio.