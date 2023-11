Rabbia di Beatrice, che sbotta anche con Vittorio: “Pugnalata alle spalle”

La calma nella casa del Grande Fratello è durata poco, la regina di cuori è tornata. Beatrice Luzzi si è sentita tradita da chi in questi giorni le era stato più vicino ed è esplosa in uno sfogo fatto di rabbia e delusione. Alla base di tutto ancora l’unico “errore” della Luzzi in questo GF.



L’attrice nelle ultime 48 ore ha notato atteggiamenti insoliti da parte di diversi gieffini e ieri sera ha chiesto spiegazioni al suo nuovo bff,(accusato da Garibaldi di avere una tresca con la Luzzi).

Il modello dopo un po’ di domande dell’amica è capitolato ed ha ammesso di aver chiesto a Giuseppe il permesso per dormire con lei: “Prima di dormire con te gli ho chiesto a lui se la cosa lo infastidiva. L’ho fatto per una questione di rispetto“. Continuando a parlare con Beatrice, Vittorio ha anche detto di aver confessato a Garibaldi che lei gli aveva chiesto di nominarlo, ma la Luzzi è sbottata: “Io non ti ho chiesto di nominare lui, ma se l’avevi nominato, che è diverso. Infatti te l’ho detto dopo e non prima della nomination. Quindi la sua rabbia è per questo? Adesso userà questa storia per dire che manipolo le votazioni e fare polemica. Adesso la rabbia viene a me, perché non mi va di passare per quella che dice chi nominare, è una roba proprio brutta“.

La rabbia di Beatrice: “Non ci sto a passare per una che dice chi devi nominare”.

Durante la notte i gieffini si sono riuniti in salone e Beatrice si è lasciata andare ad uno sfogo durante il quale ha detto di non potersi più fidare di nessuno: “Tu Vittorio mi hai fatta passare per una che dice chi votare. Ah è stata una leggerezza di forma? Mi pare che con me queste leggerezze vi capitano fin troppo. Io sono stufa e comincio a pensare di essere il giocattolo. Ogni puntata mi si accusa di qualcosa e mi devo sempre giustificare e mi sono rotta le scatole. Adesso io metto tutti i puntini sulle i e ora state molto attenti. Intanto io non mi fido più di nessuno e nemmeno di te (Vittorio). Secondo, da oggi davvero metto tutto in chiaro! Buonanotte“.

Mi dispiace per Bea xke’ si fida sempre delle persone sbagliate…da amore sincero e riceve solo fiumi di 💩…pugnalata alle spalle da chi credeva gli volesse bene…#grandefratello #beabaldi — alessandra (@alessan07670205) November 20, 2023

Le insinuazioni di Giuseppe con Vittorio.

E pensare che Beatrice sa solo una piccola parte della storia, non è consapevole infatti di quanto Giuseppe in questi giorni abbia sparlato di lei e soprattutto di un episodio davvero sgradevole in cui è coinvolto anche Vittorio.

Ieri pomeriggio il bidello calabrese ha messo in guardia il modello rispetto al suo rapporto con Beatrice: “Non farti muovere da lei. Perché… assolutamente. Capisci a me. Io so e mi sto rivedendo in te. Ti sta capitando quello che è capitato a me. Quindi mi raccomando occhi ben aperti. Ti sto dicendo, mi rivedo in te e tu mi stai capendo benissimo e ancora non si è ingranata al massimo“.

Menozzi invece di tranquillizzare Giuseppe sulla natura tutt’altro che romantica del rapporto con Beatrice, ha risposto: “Sì, sì, sì, ne parliamo dopo, te la devo dire. Sì che ho capito assolutamente“. Per questo sui social in queste ore i fan di Beatrice parlano di ‘pugnalata alle spalle’ e non hanno tutti i torti.