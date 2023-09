R5 Detersivo Bucato in Foglietti Solubili – detersivo lavatrice 32 Lavaggi. Senza parabeni e fosfati. Vegan, not tested on animals, 100% Packaging Plastic Free

R5 Detersivo in Foglietti Solubili è un detersivo lavatrice di nuova generazione, utilizzabile anche per il bucato a mano. Questo detersivo in fogli può essere impiegato in acqua fredda e calda, per il lavaggio di capi bianchi, scuri e colorati. Adatto anche per gli indumenti sportivi e la biancheria intima.

Mezzo foglietto corrisponde a una dose standard di detersivo per lavatrice

, ovvero la dose per un carico da 5/6kg.

I folgietti R5 sono racchiusi in una scatol in cartone FSC Mix

100% riciclabile

nella carta e avvolti in una pellicola in cellulosa riciclabile nell’organico. La sua pratica confezione da 16 foglietti da dividere in 2, pari a 32 lavaggi un’alternativa ecologica e pratica al detersivo tradizionale liquido o in polvere.

Dalla delicata fragranza al profumo di sole, R5 è la scelta giusta per chi vuole prendersi cura dei propri capi senza sprechi. Ha una formula concentrata, senza parabeni, senza fosfati, vegan, non testato sugli animali

Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Ingredienti

Starch, Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Polyvinyl Alcohol, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lauramine Oxide, Caprylyl Glucoside, Glycereth-2 Cocoate, Potassium Sorbate, Sodium Gluconate, Parfum, Methyl Cinnamate.

Dimensioni:

11,5x2x14,5

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 2 x 13,5 x 14,5 cm; 95 grammiProduttore ‏ : ‎ R5ASIN ‏ : ‎ B08DCRRWG9Numero modello articolo ‏ : ‎ RR500013Paese di origine ‏ : ‎ Italia

🌍 100% PACKAGING RICICLABILE: Un detersivo lavatrice pensato per le nuove generazioni, attente alla cura dei propri capi e ad evitare gli sprechi. Astuccio in carta FSC Mix riciclabile nella carta e BUSTINA interna in PELLICOLA DI CELLULOSA da smaltire nell’ORGANICO.

🍃 NUOVA FORMULA CONCENTRATA:Pensato per soddisfare ogni tipo di esigenza. Una formula concentrata ideale per l’igiene dei tuoi capi, priva di parabeni e fosfati, tested, vegan friendly e non testato sugli animali.

🧪 PRATICO E FACILE DA DOSARE: Una confezione di detersivo in fogli R5 contiene al suo interno 16 foglietti da dividere in due, per un totale di 32 lavaggi. Mezzo foglietto, infatti, corrisponde a una dose di detersivo lavatrice per un carico standard di bucato. Facile da dosare, R5 ti consentirà di utilizzare la corretta dose a ogni lavaggio, evitando gli sprechi. E se serve far partire un mezzo carico si può sempre dividere ulteriormente in due il foglietto.

📏 PICCOLO SPAZIO PER GRANDI RISULTATI: La pratica confezione salvaspazio di R5 Detersivo in Foglietti Solubili, pesa meno di 100g, contiene al suo interno il corrispettivo di 32 lavaggi. Il formato compatto rappresenta un’alternativa ecologica e pratica al detersivo tradizionale liquido o in polvere.

8,90€