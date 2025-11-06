R36S Retro Game Console 128GB – 40,000+ Giochi, IPS 3.5”!

🔥 Offerta Amazon

R36S Retro Portable Game Console with 3.5″ IPS Screen, 128GB Memory, 40,000+ Games, Based on ARKOS Open Source LINXU, 3500mAh Battery (Purple)

Console Portatile Retro R36S: Gioca Senza Limiti!

Scopri la R36S Retro Portable Game Console, dotata di uno schermo IPS da 3,5″ e con ben 128GB di memoria. Con oltre 40.000 giochi pre-installati, questa console, basata su ARKOS e sistema operativo LINXU, ti offre un’esperienza di gioco unica e nostalgica. La batteria da 3500mAh garantisce ore di divertimento ininterrotto, il tutto racchiuso in un elegante design viola.

Esperienza di Gioco Vividamente Coinvolgente

Il suo schermo full-HD OCA IPS con risoluzione 640×480 offre colori vividi e immagini nitide, per un’immersione totale nel gioco. Dimensioni compatte, simili a quelle di uno smartphone, rendono la R36S perfetta per portarla ovunque: in viaggio, in campeggio o semplicemente a casa. Questa console è ideale come regalo e conquisterà sia i più giovani che gli adulti.

Vantaggi Pratici

**40.000 giochi pre-installati**: Riscopri i classici e gioca a titoli iconici da diverse piattaforme.

**Batteria a lunga durata**: Fino a 8 ore di gioco continuo con una ricarica rapida in sole 2 ore, per esperienze di gioco senza interruzioni.

Potenza e Personalizzazione

Grazie al potente processore RK3326 e alla GPU Mali-G31MP2, la R36S offre prestazioni fluide e tempi di ricarica rapidi. L’interfaccia intuitiva ti permette di navigare facilmente tra i giochi, mentre i controlli personalizzabili rendono ogni sessione più semplice e divertente.

Connettività e Espandibilità

Con un porto di ricarica Type-C, supporto OTG e jack audio da 3,5 mm, potrai sempre ascoltare la tua musica in privato o giocare con gli amici. Inoltre, la R36S supporta schede TF fino a 128GB, per espandere la tua libreria di giochi.

Non perdere l’opportunità di rivivere i tuoi ricordi d’infanzia e divertirti come mai prima d’ora! Acquista ora la tua R36S e inizia a giocare!

