QXQ Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.3 Stereo Hi-Fi, Cuffie inear Wireless con Microfono Chiamata con Cancellazione Rumore, 60 Ore di Durata con Display LED, Auricolari Bluetooth Impermeabili IPX7

Descrizione prodotto

Ogni Dettaglio Sonoro è Stato Migliorato

Ogni dettaglio sonoro è stato migliorato, e le basse sono state aumentate del 2 volte.

Ideale per le attività all’aperto

Tecnologia impermeabile Il nano rivestimento impermeabile IPX7 è adottato per resistere alla sudore.

1 60 Ore di Riproduzione 2 Chiamata Chiara 3 Qualità del Suono Premium 4 Impermeabile IPX7

Design Ultraleggero

Cuffie wireless bluetooth con design ultraleggero, ogni cuffia pesa solo 5,5 grammi e si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio per un comfort e una sicurezza eccezionali.

Ricarica Veloce

Attraverso la ricarica rapida USB-C, 15 minuti equivalgono a 2 ora di riproduzione musicale, e gli auricolari si caricano completamente in 1,5 ore.

Modalità Auricolare Singolo

Se desideri utilizzare un solo auricolare, prendine uno semplicemente dalla custodia, chiudi il coperchio e inizia ad ascoltare.

Auricolari in Silicone S/M/L

Le tre diverse misure di auricolari in silicone sono progettate per adattarsi perfettamente, senza comprimere il condotto uditivo.

Ampia Compatibilità

Questo cuffiette bluetooth QXQ S26 offre un’ampia compatibilità con i sistemi Windows, iOS e Android.

Chip Bluetooth 5.3 Aggiornato

Gli auricolari wireless integrano l’ultima chip di trasmissione sincrona Bluetooth 5.3 per le due orecchie. Rispetto alla generazione precedente, il Bluetooth 5.3 offre un raddoppio della velocità di connessione e una raddoppio della stabilità del segnale.

Raggiungi una Latenza Ultra Bassa

Connessione Bluetooth veloce e senza ritardi con una latenza di soli 0,1 secondo.

Abbiamo ottimizzato il gaming e la riproduzione video e introdotto una modalità di gioco dedicata che può ridurre la latenza del 51%*, garantendo una sincronizzazione perfetta tra immagini e suono.

Audio Stereo Coinvolgente e Chiamate Chiare: Gli cuffie bluetooth sono dotati di un diaframma al grafene da 10 mm per evitare distorsioni audio e offrire bassi potenti. Gli cuffie wireless hanno 4 microfoni integrati e la tecnologia di cancellazione del rumore CVC 8.0, che elimina efficacemente i rumori di fondo per chiamate più chiare.

Autonomia Prolungata: Gli cuffiette bluetooth offrono 8 ore di riproduzione musicale con una singola carica. La custodia di ricarica portatile inclusa può fornire ulteriori 7~8 ricariche, per un totale di 60 ore di riproduzione. Grazie alla ricarica rapida USB-C, la custodia di ricarica può essere completamente carica in soli 1,5 ore.

Tecnologia Bluetooth 5.3 Avanzata: Gli auricolari bluetooth sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.3 e accoppiamento automatico rapido, consentendo una connessione senza interruzioni senza perdita di segnale o interruzioni musicali. Il raggio di connessione senza ostacoli raggiunge fino a 20 metri ed è ampiamente compatibile con i sistemi iOS/Android/Windows.

Ganci Auricolari Ergonomici per lo Sport, Super Leggeri: Questi auricolari bluetooth sport pesano solo 5,5 grammi. I loro ganci auricolari in silicone morbido e flessibile si adattano a diverse forme di orecchie, offrendo una perfetta aderenza per assicurare la stabilità e il comfort degli auricolari durante lo sport e le attività all’aperto. Gli auricolari sono dotati di tre taglie (S/M/L) di auricolari in silicone tra cui scegliere.

Impermeabile IPX7: Gli auricolare bluetooth sono dotati di una tecnologia di rivestimento nano di livello IPX7, che sigilla efficacemente la superficie di entrambi gli auricolari, rendendoli resistenti agli schizzi, al sudore e all’acqua piovana quotidiana. Sono una scelta ideale per correre, fare escursioni o viaggiare.