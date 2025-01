Quotidiani brasiliani su Helena e il GF: “Televoto sospetto, rifatelo, voti bot”

Il caso dell’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello italiano ha ottenuto attenzione internazionale, con una forte reazione social da parte dei suoi fan brasiliani. La modella di 34 anni, originaria di San Paolo, è diventata virale dopo la sua eliminazione, avvenuta con il 51% dei voti in una contesa con Shaila Gatta, che ha ottenuto il 43%. I fan hanno sostenuto che la sua eliminazione fosse ingiusta e hanno denunciato attacchi xenofobi subiti da Helena durante la sua partecipazione al reality show.

Siti e quotidiani brasiliani, tra cui il Correio Braziliense e Marie Claire Brazil, hanno trattato ampiamente l’argomento. Il Correio ha evidenziato un’apparente incoerenza tra i sentimenti social e i risultati ufficiali del televoto, suggerendo la possibile manipolazione dei voti tramite bot utilizzati dai fan di Shaila. Inoltre, si è parlato del fatto che alcuni voti inviati tramite SMS a favore di Helena siano stati esclusi.

Durante il suo tempo nella casa, Helena ha subito insulti e minacce, venendo descritta in modo denigratorio da altri concorrenti. Le reazioni sui social media hanno evidenziato la frustrazione dei suoi sostenitori, che si sono mobilitati per chiedere giustizia e hanno usato l’hashtag “Rifatelo” su X. Molti hanno notato un’incoerenza nei risultati del televoto, suggerendo che ci fosse una campagna orchestrata contro di lei.

In un contesto di crescente tensione, i media hanno sottolineato la discriminazione vissuta da Helena, facendola diventare un simbolo di lotta contro la xenofobia, e i fan hanno continuato a lottare per la sua innocenza e per la verità dietro l’eliminazione. Nonostante le contestazioni, la realtà del televoto era chiara: la domanda era “chi vuoi eliminare?”, e i tifosi hanno unito le forze per rimuovere coloro che percepivano come una minaccia per la loro preferita.

Continua a emergere un dibattito sui social riguardo a giustizia e fair play all’interno di reality show, con Helena Prestes che rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediática in Brasile e oltre.