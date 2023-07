QUMOX 64GB Scheda Memoria Micro SD Memory Card Class 10 UHS-I da 64 GB ad Alta velocità velocità di Scrittura 40 MB/s velocità di Lettura Fino a 80MB / S

Descrizione prodotto

Alta Compatibilità

Compatibile con molti dispositivi, smartphone, tablet, drone, dash cam, sport cam, Nintendo Switch. Migliora le prestazioni e aumenta la capacità di archiviazione sui dispositivi. Viene fornita con un adattatore SD, che puoi utilizzare come scheda SD di dimensioni standard sulla tua fotocamera DSLR.

Velocità di trasferimento rapida

Migliora le prestazioni di trasferimento dei file tra dispositivi.

Registrazione video Full HD

Supporta la registrazione video Full HD e le foto ad alta risoluzione, registra e cattura i tuoi momenti migliori.

Capacità di archiviazione

32GB 2x 32GB 64GB 128GB 256GB

Velocità di trasferimento

Lettura: 70MB/s Scrittura: 15MB/s. Lettura: 70MB/s Scrittura: 15MB/s. Lettura: 80MB/s Scrittura: 40MB/s. Lettura: 80MB/s Scrittura: 40MB/s. Lettura: 80MB/s Scrittura: 60MB/s.

Tipo di memoria flash

microSDHC microSDHC microSDXC microSDXC microSDXC

VELOCITÀ ECCEZIONALE: Fino a 80 Mb/s di lettura e 40 Mb/s di scrittura (variano in base alla capacità della scheda). Classi UHS, U3 e Class 10 per un’esperienza di utilizzo ottimale con smartphone.

AFFIDABILITÀ ESTREMA: Resistente all’acqua IPX6, agli urti, alle temperature estreme da 80°C a -10°C, ai raggi X e ai campi magnetici per una lunga durata.

Archiviazione effettiva inferiore alla capacità sull’etichetta a causa di standard di misurazione diversi del sistema operativo. Disponibile oltre 58 GB di memoria.

Velocità di lettura e scrittura basate su test interni controllati. Potrebbero variare in base al dispositivo, all’interfaccia, alle condizioni d’uso e ad altri fattori.

